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İstanbul ve Ankara için meteoroloji alarmı! Dolu söylentisi gerçek mi?

İstanbul ve Ankara için meteoroloji alarmı! Dolu söylentisi gerçek mi?

İSTANBUL ve Ankara hava durumu için meteorolojiden son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji saat 16.00 için uyarı verdi yağmur İstanbul'a biraz daha erken geldi. Dolu söylentisine ise Profesör Orhan Şen nokta koydu.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 15:22 - Güncelleme: 18-07-2018 15:42

TÜRKİYE yaz yağmuru etkisi altında. Meteoroloji sitesinden bugün arka arkaya uyarılar geldi. İstanbul ve Ankara ile Bartın’ın Amasra ve Kurucaşile ilçeleri ile Kastamonu’nun Cide ilçesinde çok kuvvetli yağış var. Meteorolojinin saatlik hava durumu tahminine göre Ankara'daki yağış 15.00-18.00 aralığında etkili olacak.

İstanbul'a su hortumu uyarısı: İstanbul için saat 16.00'dan sonra kuvvetli yağış alarmı verilmişti ancak yağmur erken bastırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji uyarısında selle birlikte yer alan su hortumu uyarısı dikkat çekici oldu. Metrekareye 10-35 kg/metrekare yağış düşmesi beklenirken sel baskınları ile yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu riski var denildi.

Dolu iddiası doğru mu? : Sosyal medyada dolaşan dolu yağacak iddiasına ise Profesör Orhan Şen nokta koydu. Şen : "Gene dolu yaygarası başlamış dün akşamdan beri telefonum susmadı İstanbul da DOLU YOK rahat olun. Yağmur var arasıra şiddetli ama çok şiddetli değil. Dünde aynı öngörüyü yapmıştım takip edenlere. İstanbulda normal yağmurda yağsa şehir seli oluyor" dedi. Meteoroloji uyarısında ise küçük çaplı dolu olabilir notu yer alıyor.

Çekmeköy'de arabası olan yandı! Mikdat Kadıoğlu'ndan şok uyarı

İstanbul saatlik hava durumu : İstanbul için meteoroloji sitesindeki saatlik hava durumu tahmininde saat 18.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı var.


istanbul saatlik hava durumu

Ankara hava durumu saatlik tahmini : ANKARA hava durumu tahmininde de kuvvetli yağış var. Öğleden sonra bastıran gök gürültülü sağanak yağış 18.00'a kadar çok yoğun bir şekilde sürecek. Saatlik hava durumu tahmini şöyle:

ankara hava durumu saatlik

Şile'de salahana gibi dolanan yağmur geldi: Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu ise haritalı bir tahmin paylaştı ve 'Yağmur salahana gibi dolanıyor' yorumunu yaptı. O yağmur öğleden sonra saat 15.00'dan itibaren İstanbul'un üstüne indi.

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