İstanbul Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ünün ihraç edildiği, 1'inin ise istifa ettiği öğrenildi.
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