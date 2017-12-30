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İstanbul Üniversitesi'nde hologram eğitim laboratuvarı açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde hologram eğitim laboratuvarı açıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan tıp eğitiminde uygulanacak olan üç boyutlu sanal eğitimin yapılacağı Hologram Eğitim Laboratuvarı törenle açıldı.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 06:10 - Güncelleme: 30-12-2017 06:10

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan tıp eğitiminde uygulanacak olan üç boyutlu sanal eğitimin yapılacağı Hologram Eğitim Laboratuvarı törenle açıldı.  Laboratuvarda tıp öğrencileri almış oldukları teorik tıp eğitimlerini sanal bir ortamda pratik yaparak güçlendirme ve geliştirme imkanı bulacak.

Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, laboratuvarın, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi tarafından bir ilk olacak şekilde mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde uygulanacak olan üç boyutlu sanal eğitimin yapılacağı bir merkez olacağını anlattı. Ak, üniversitede son bir yıl içinde birçok yeniliğin açılışını ve başlangıcını yaptıklarını ifade ederek, üniversitenin eğitim, araştırma ve hizmet olmak üzere 3 temel sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Medikal Hologram Eğitimi Laboratuvarı ile üniversitenin eğitim, araştırma ve hizmet olmak üzere 3 temel amacının birleştiğini belirten Ak, şunları kaydetti: "TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir proje ve araştırmaya dayalı emeğin sonucu olması yönüyle de üniversitenin temel hedefleriyle doğrudan örtüşüyor. Öte taraftan bu projeyi yapmamızın nihai amacı topluma dokunmak. Bu yöntem, hastalarımıza daha az zahmet vererek, hızlı ve kısa sürede kendi durumlarını tespit eden doktoru, bir üst seviyeye yükseltmektedir. Teknolojik gelişmeleri çok önemsiyoruz. Üniversitemizin her alanında teknolojik gelişmeleri kullanmaya ve yararlanmaya gayret ediyoruz. Sanal gerçeklik diye özetleyebileceğimiz bu uygulama, üniversitelerimizin temel hedeflerinden birisi. Sanal gerçeklik adıyla da bir program açma hazırlığı içerisindeyiz. Üniversitemiz ve ülkemiz adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlık alanındaki bu çalışmaların bizi yeni hedeflere götüreceğine inanıyorum." 

3 BOYUTLU SANAL EĞİTİM FUARI

Uygulama tıp öğrencilerinin ve uzmanlık öğrencilerinin sanal ortamda her türlü pratik uygulamalarını yapabilecekleri ve geliştirebilecekleri hologram teknolojisiyle hazırlanan bir eğitim modeli olarak tasarlandı.

Laboratuvarda tıp öğrencileri almış oldukları teorik tıp eğitimlerini, kendilerinin de içinde oldukları üç boyutlu sanal bir ortamda pratik yaparak güçlendirme ve geliştirme ortamı bulacaklar. Mezuniyet sonrasında da uzmanlık eğitimi alan öğrenciler, dahili ve cerrahi pratiklerini üç boyutlu sanal ortamda tamamen kendi kontrolleri içerisinde hologram teknolojisi kullanarak geliştirebilecek. 

Hologram eğitimi, tıp eğitiminde her türlü teorik eğitimin pratik eğitimle bütünleşmesine katkı sağlayacak.
 

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