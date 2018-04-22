İstanbul Üniversitesi açık öğretim vize sınavı sonuçları-AUZEF 2018

İstanbul Üniversitesi açık öğretim vize sınavları bahar dönemi bugün gerçekleştiridi. Peki AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman nerede yayınlanacak? AUZEF vize sınav sonuçları 15 gün içinde İstanbul Üniversitesi resmi sitesinde erişime açılacak. AUZEF vize sınav sonuçları aynı anda haberimizde olacak.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor.

İstanbul Üniversitesi açıköğretim yarıyıl sonu bitirme sınavı yani final sınavı ise 26 Mayıs-27 Mayıs'ta yapılacak. Yarıyıl sonu telafi sınavları ise 30 Haziran-1 Temmuz arasında yapılacak.