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İstanbul ulaşım kongresi ve fuarı 'Transist 2018' başlıyor

İstanbul ulaşım kongresi ve fuarı 'Transist 2018' başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı “TRANSİST 2018” 8-10 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde başlıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 21:57 - Güncelleme: 06-11-2018 21:57

Ulaşım sektöründe yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği kongrede ulusal ve uluslararası katılımcılar deneyim ve projelerini paylaşacak. Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı da “İstanbul'un Ulaşım Tarihi ve Günümüze Kadar Olan Yolculuğu” başlığında konuşma yapacak.

Geçtiğimiz yıl 28 farklı ülkeden binlerce ziyaretçinin katıldığı İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı “TRANSİST” 11. kez kapılarını açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek kongre 8-10 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Her yıl geleneksel olarak İstanbul'da düzenlenen TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı bu yıl;

Cost (Maliyet),
Capacity (Kapasite),
Congestion (Sıkışıklık),
Connection (Bağlantı)
olmak üzere 4C teması ile gerçekleşecek. Transist 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı ile ulaşım alanındaki yeni teknoloji ve stratejik gelişmeler aktarılarak; katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlanacak.

ULAŞIM SEKTÖRÜNE YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRACAK

2 gün sürecek kongrede 4 ayrı panel düzenlenecek. Panel başlıkları şöyle;

Ulaşım Modlarında Sürdürülebilir Ekonomik Çözümler: Etkin ve Verimli Uygulamalar (COST),
Ulaştırma Mühendisliğinde Kritik Nokta: Tasarım ve Kapasite Yönetimi (CAPACITY),
Mega Şehirlerde Ulaşım Planlama: Trafik Sıkışıklığı ve Talep Yönetimi (CONGESTION) ve
Bütünleşik Ulaşım Ağı ve Şehir İçi Hareketlilik İçin Temel Unsur: Transfer Merkezleri (CONNECTION)

ULUSLARARASI İSİMLER VE MARKALAR BU KONGRE'DE

Birleşik Krallık'tan Transport Systems Catapult organizasyonundan İşletme İnovasyonu Direktörü  Yolande Herbath, Gianluca Barone (Zaha Hadid Architects, Kıdemli Ortak) ve Paschal Lennon (Otis Elevator Co. Küresel Projeler Direktörü) gibi isimler kongrede uluslararası ölçekte ulaşım sektörü ile ilgili deneyimlerini aktaracak.  Bununla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli şirketlerinden İSBAK, BELBİM başta olmak üzere Mastercard, Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü, ASELSAN, Superpool, Ekin Teknoloji gibi dünyaca ünlü markaların üst düzey yöneticileri de programda konuşmacı olarak yer alacak.

İLBER ORTAYLI “İSTANBUL'UN ULAŞIM TARİHİ”Nİ ANLATACAK

Kongrenin ikinci günü Sosyal Keynote oturumunda Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar İlber Ortaylı “İstanbul'un Ulaşım Tarihi ve Günümüze Kadar Olan Yolculuğu” konusunda konuşma yapacak.  Toplu ulaşım sektörünün sorunlarına farklı bakış açıları getirmeyi hedefleyen kongre kapsamında ana oturumların yanı sıra akademik oturumlar ve çalıştaylar da düzenlenecek.

ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN PAYDAŞLARI VE ÖNEMLİ FİRMALARI FUARDA BİRARAYA GELECEK

Geçtiğimiz yıl 28 farklı ülkeden binlerce ziyaretçinin katıldığı TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'na ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.  10 bin metrekare alanda sektörün öncü firmalarını ziyaretçilerle buluşturan Fuar Türkiye'nin en büyük toplu ulaşım fuarı olarak anılıyor. Her yıl yüzlerce markayı ağırlayan TRANSİST bu yılda önemli iş birliklerine imza atarak nitelikli etkileşim oluşturmaya devam edecek. Birleşik Krallık ile bu yıla özel olarak yapılan partnerlik işbirliğine istinaden Fuar'da Birleşik Krallık'tan katılan firmaların olduğu bir pavilyonda ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Ulaşım ile ilgili ürün ve hizmet sunan özel sektör firmalarından, belediye ve belediyelere bağlı iştiraklere; üniversitelerden, bilgi ve teknoloji firmalarına kadar onlarca markanın yer alacağı TRANSİST 2018 Fuar Açılışı 8 Kasım Perşembe saat 09.30'da başlayacak Açılış Oturumu'nun ardından gerçekleşecek.

TRANSİST 2018'e dair detaylı bilgilere ve tam programa; http://www.transist.net adresinden ulaşılabilir.

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