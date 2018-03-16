İstanbul trafiğini kilitleyen yangın!

Yangın, saat 20.30 sıralarında D-100 Otoyolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak aşağıya inip, diğer sürücülerden yardım istedi. Aracın yandığı gören yoldaki sürücüler itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.