İstanbul trafiğini kilitleyen yangın!

İSTANBUL D-100 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir alev alev yanmaya başladı. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul trafiğini kilitleyen yangın!

İstanbul D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde, saat 20.30 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

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İstanbul trafiğini kilitleyen yangın!

Yangın, saat 20.30 sıralarında D-100 Otoyolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak aşağıya inip, diğer sürücülerden yardım istedi. Aracın yandığı gören yoldaki sürücüler itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İstanbul trafiğini kilitleyen yangın!

Yangın nedeniyle D-100 otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçta oluşabilecek patlama riski nedeniyle kısa bir süre metrobüs seferleri tek şeritten yapıldı. Yangın mahalline gelen polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemleriyle yanan aracın bulunduğu şeridi trafiğe kapatarak diğer şeritlerden akışı sağladı.

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İstanbul trafiğini kilitleyen yangın!

İstanbul D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde, saat 20.30 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

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