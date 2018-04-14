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İstanbul trafiğini kilitleyen etkinlikler

İstanbul trafiğini kilitleyen etkinlikler

Yeşilköy'de bulunan CNR EXPO Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi (İFM)'nde aynı tarihlere denk gelen 5 ayrı fuar, trafik yoğunluğuna neden oldu. Fuar alanına giden yolda durma noktasına gelen trafik, bazı sürücüleri de isyan ettirdi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 17:54 - Güncelleme: 14-04-2018 17:54

İstanbul'un en büyük fuar merkezleri arasında yer alan CNR EXPO ve İFM'de bugün 5 farklı fuar gerçekleşiyor. Yeşilköy'de öğle saatlerinden itibaren fuarların bulunduğu bölgeye çıkan yollarda trafik oluşmaya başladı. Özellikle fuar alanı çevresindeki otoparkların da dolmasıyla birlikte bazı sürücülerin de yol kenarlarına park etmesi trafiğin oluşmasına yol açtı.

Fuar alanındaki yolların kilitlenmesiyle, geriye doğru trafik oluştu. Özellikle Atatürk Havalimanı kavşağı ve buradan Yeşilköy'e gitmek isteyen sürücüler de trafikten olumsuz etkilendi. Trafiğin havalimanına girişleri ise etkilemediği görüldü.

"BİR SAATTİR FUAR ALANINA GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sıkışan trafik sürücüleri de bezdirdi. Fuar alanına gitmeye çalışan Mehmet Çolakoğlu, bir saattir fuar alanına girmeye çalıştığını belirterek, "Şu rezilliğe bakar mısınız? Arabayla gelmeyin buraya. İşimiz gücümüz var. Fuara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama hiç uğramadan döneceği galiba" diye konuştu.

AYNI ANDA 5 FARKLI FUAR

Öte yandan CNR EXPO Fuar alanında '15. İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Malzemeleri Fuarı', '12. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı ile İMOB Mersin Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ise '14.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı', '5. Cami Yapı Elemanları Fuarı' gerçekleşiyor.

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