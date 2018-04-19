İstanbul trafiği ömürden yiyor! Çok çarpıcı araştırma

BEYKOZ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri İstanbul trafiğindeki 500 bin aracı 5 yıl boyunca takip edip 'İstanbul Trafik Otoritmi 2017' raporu hazırladı. Bu raporun sonuçlarına göre İstanbul'da yaşayanlar hayatlarının ortalama 3.5 yılını trafikte geçiriyor. Bu da haftada bir iş günü mesai fazladan yapmış etkisi yaratıyor. Ortalama sürüş hızı 36 km/saat... Trafikte günde 2 saat harcayan bir İstanbullunun bu 2 saatten 1 saat 20 dakikası yoğunluktan dolayı... İşte o araştırmanın çarpıcı sonuçları...