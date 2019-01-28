İstanbul Şehir Üniversitesi hocası paylaştı olay oldu!

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Özel’in Twitter’da paylaştığı ‘doktora tezi yeterlilik sofrası’ sosyal medyada gündem oldu. Özel, yaptığı paylaşımda öğrencilerin tez sunumu öncesi sofra hazırlamasını överken; akademi kökenli çok sayıda Twitter kullanıcısı ise duruma tepki gösterdi.

Prof. Dr. Özel, Twitter’da üzeri zeytinyağlı, börek ve pastayla dolu bir masanın iki fotoğrafını paylaşarak, “Tez savunmalarının, doktora tez yeterliliklerinin güzel tarafı. İşin güzel yanı, el ürünü, evde yapılmış olması” yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar, Özel’in tweet’indeki durumu ‘Yemekteyiz’ programına benzetirken, birçok kişi de bu tarz uygulamaların eskiden akademide kabul gören şeyler olmadığını söyledi.