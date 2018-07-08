İstanbul seferini yapan tren devrildi: Ölü ve yaralılar var!

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor.
Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdahale gerekir" dedi.
ÖLENLER DE VAR
Kaza yerine ulaşan ekiplerden edinilen bilgeye göre, ölülerin de olduğu bildirildi. Ancak bu konuda resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Vagonları raylardan çıkan yolcu treninin Kapıkule-İstanbul seferini yaptığı ifade edildi.
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