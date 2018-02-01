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İstanbul rekor kırdı 129 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul rekor kırdı 129 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişiye ulaşan nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 13:03 - Güncelleme: 01-02-2018 13:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sını İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 868 bin 764 kişi eklendi.  Bu dönemde nüfusu yüzde 6,1 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye yükselen İstanbul, 201 ülkeden 129'unu geride bıraktı.

Belçika (11,4 milyon kişi), Yunanistan (11,2 milyon kişi), Portekiz (10,3 milyon kişi), İsveç (9,9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9,8 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle:

Ülkeler    Nüfus (milyon)
Çad    14,9
Somali    14,7
Gine    12,7
Güney Sudan     12,6
Ruanda    12,2
Küba    11,5
Tunus    11,5
Belçika    11,4
Benin    11,2
Yunanistan    11,2
Bolivya    11,1
Haiti    11
Burundi    10,9
Dominik Cumhuriyeti    10,8
Çekya    10,6
Portekiz    10,3
İsveç    9,9
Azerbaycan    9,8
Macaristan    9,7
Ürdün    9,7
Belarus    9,5
BAE    9,4
Honduras    9,3
Tacikistan    8,9
Sırbistan    8,8
Avusturya    8,7
İsviçre    8,5
İsrail    8,3
Papua Yeni Gine    8,3
Togo    7,8
Sierra Leone    7,6
Hong Kong    7,4
Bulgaristan    7,1
Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti    6,9
Paraguay    6,8
El Salvador    6,4
Libya    6,4
Nikaragua    6,2
Lübnan    6,1
Kırgızistan    6
Türkmenistan    5,8
Danimarka    5,7
Singapur    5,7
Finlandiya    5,5
Slovakya    5,4
Kongo    5,3
Norveç    5,3
Eritre    5,1
Kosta Rika    4,9
Filistin    4,9
İrlanda    4,8
Orta Afrika Cumhuriyeti    4,7
Liberya    4,7
Yeni Zelanda    4,7
Umman    4,6
Moritanya    4,4
Hırvatistan    4,2
Kuveyt    4,1
Moldova    4,1
Panama    4,1
Gürcistan    3,9
Portoriko    3,7
Bosna Hersek    3,5
Uruguay    3,5
Mongolya    3,1
Arnavutluk    2,9
Ermenistan    2,9
Jamaika    2,9
Litvanya    2,9
Katar    2,6
Nambiya    2,5
Bostvana    2,3
Lesoto    2,2
Gambiya    2,1
Slovenya    2,1
Makedonya    2,1
Gabon    2
Gine Bisav    1,9
Latviya    1,9
Bahreyn    1,5
Swaziland    1,4
Trinidad ve Tobago    1,4
Ekvator Ginesi    1,3
Estonya    1,3
Morityus    1,3
Timor-Leste    1,3
Güney Kıbrıs Rum Kesimi    1,2
Cibuti    1
Fiji    0,9
Reunion     0,9
Butan    0,8
Komor Adaları    0,8
Guyana    0,8
Makao    0,6
Lüksemburg    0,6
Karadağ    0,6
Solomon Adaları    0,6
Surinam    0,6
Batı Sahra    0,6
Yeşil Burun    0,5
Bahamalar    0,4
Belize    0,4
Brunei    0,4
Guadölup    0,4
Maldivler    0,4
Malta    0,4
Martinik    0,4
Barbados    0,3
Fransa Ginesi    0,3
Fransız Polonezyası    0,3
İzlanda    0,3
Yeni Kaledonya    0,3
Vanuatu    0,3
Kurasao    0,2
Guam    0,2
Saint Lucia    0,2
Samoa    0,2
Sao Tome ve Principe    0,2
Antigua ve Barbuda    0,1
Aruba    0,1
Dominik    0,1
Grenada    0,1
Kiribati    0,1
Mikronezya    0,1
Saint Kitts ve Nevis    0,1
Saint Vincent ve Grenadinler    0,1
Seyşeller    0,1
Tonga    0,1
Virgin Adaları    0,1

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2018 13:20 Keşke başka üstünlükleriyle rekor kırsaydı... Keşke bu ülkenin ekonomisi sadece İstanbul'a endeksli olmasaydı...

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