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İstanbul nitelikli okullar listesi-MEB 2018 sıralı tam liste

İstanbul nitelikli okullar listesi-MEB 2018 sıralı tam liste

MEB 8. sınıfların isteğe bağlı gireceği merkezi sınav başvurularının olduğu kılavuzu yayınladı. Buna göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 1.369.nitelikli okulların listesi yayınlandı. Merkezi sınav başvuruları 8 gün sürecek ve 18 Nisan'da sona erecek. Merkezi sınav 2 Haziran'da 2 aşamalı olarak yapılacak. İşte İstanbul'daki nitelikli okulların listesi

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 11:30 - Güncelleme: 11-04-2018 11:30

MEB nitelikli okulların listesi İstanbul 2018 sıralı okul listesini yayınladı. 2 Haziran'da iki aşamalı olarak yapılacak olan merkezi sınava isteyen 8. sınıf öğrencisi girebilecek. TEOG yerine gelen bu yeni sistem için MEB başvurulara başladı, merkezi sınav son başvurusu 18 Nisan. MEB kılavuzuna göre başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere nitelikli okul listeleri yayınlandı.

TEOG yerine yeni gelen sisteme göre sınavla öğrenci alan liselerin listesi Nisan ayının sonuna doğru açıklanacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere göre sınavla öğrenci alan liselerin isimleri, okul türleri bugün itibari ile kamuoyu ile paylaşıldı. Bakanlık “2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” kapsamında 81 ilde nitelikli liseler de açıklandı.

İSTANBUL NİTELİKLİ OKULLARIN LİSTESİ

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELER: Bakanlık yaptığı açıklamada Merkezî Sınavın isteğe bağlı olduğunu vurgularken merkezi sınava katılmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihini 11-18 Nisan 2018 olarak açıkladı. Sınava girerek nitelikli liselere yerleşmek isteyen adayların sınav başvuruları elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullarda yapılacak. Sınavla öğrenci alacak liseler arasında Fen Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de yer almaktadır.

MEB, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları 10 Nisan 2018 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Merkezî Sınava isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaklardır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi-MEB 2018

 

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