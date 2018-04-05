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İstanbul MKP operasyonu çok sayıda adrese baskın

İstanbul MKP operasyonu çok sayıda adrese baskın

İSTANBUL'da, terör örgütü Maoist Kominist Partisi'ne (MKP) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 11:03 - Güncelleme: 05-04-2018 11:03

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, birleşik terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, dün sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda, MKP’nin ideolojik tabanında yer bulan ve örgüte ait silah ve mühimmat bulundurdukları ileri sürülen H.U.B. ve M.B. adlı iki örgüt üyesinin, silahlar ile birlikte yakalandığı bildirildi.
Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında tabanca, bu silaha ait 1 adet şarjör ve mermiler, 1 kuru sıkı tabanca ile çok sayıda eylem içerikli örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak : İHA

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