İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "izdivaç" yapılanması sorumluları ile "izdivaç kataloglarında" yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 103 kişiden 63'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması sorumluları ve "izdivaç kataloglarında" yer aldıkları iddiasıyla 103 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 63'ünü gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 40 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.