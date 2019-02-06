İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina çöktü!

İstanbul Kartal Cevizli'de patlamanın ardından 8 katlı Yeşilyurt apartmanı çöktü. Bina yerle bir olurken olay yerinde zamana karşı bir yarış var. Şu ana kadar 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralı olduğu belirlendi. Ancak gelen son dakika haberler çok sayıda ölü olabileceği yönünde.

Binada 24 Daire var : Çöken binada 30 kişinin yaşadığı 24 dairenin ve 15-20 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesinin olduğu öğrenildi. Hayli yeni olan binadaki bu dairelerin tamamen dolu olduğu bildiriliyor. Ölü sayısının yüksek olabileceğinden endişe ediliyor.

Patlama oldu : Görgü tanıkları binadan önce büyük bir patlama sesi geldiğini ardından da çökmenin meydana geldiğini duyurdular. Saat 16.00'da yaşanan olay sırasında binada kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

Bursa ve Sakarya'dan Ekipler Geliyor: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği öğrenilirken AFAD da çöken bina için Sakarya ve Bursa'dan ekipleri yola çıkardı.