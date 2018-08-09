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İstanbul kurbanlık fiyatları 2018 kaç para hissesine göre

İstanbul kurbanlık fiyatları 2018 kaç para hissesine göre

İSTANBUl kurbanlık fiyatları 2018 ne kadar Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı. Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlenme başladı. İllere göre farklılık gösteren kurbanlık fiyatları İstanbul'da ne kadar? İşte İstanbul'da hissesine ve kilosuna göre koç, dana büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyat listesi.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 13:15 - Güncelleme: 09-08-2018 13:15

İSTANBUL kurbanlık fiyatları açıkladı, illere göre farklılık gösteren 2018 kurbanlık fiyat listesini Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı. Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarları hareketlenmeye pazarlıklar yapılmaya başladı. Peki 2018 yılında büyükbaş, küçükbaş, dana ve koç fiyatları ne kadar olacak?

İstanbul'da kurbanlıklar bu sene cep yakacak. Anadolu ve Avrupa yakasında farklılık gösteren kurbanlık fiyatlarına göre; İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira olan kurbanlık kilo fiyatı, Anadolu yakasında 23-25 lira olacak.

Kurbanlıkların kilosu İstanbul - Ankara ve İzmir fiyatları : Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının İstanbul, İzmir ve Ankara fiyatlarını da listeledi. İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira olan kurbanlık kilo fiyatı, Anadolu yakasında 23-25 lira olacak. Ankara'da ise kurbanlıkların kilosu 18-22 liradan satılacak. İzmir'de kurbanlık almak isteyenler kilo başına 17-22 lira arasında fiyat ödeyecekler. Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara'da 18-20, İzmir'de 22-26 lira düzeyinde olacak.

 2018 Kurbanlık dana koyun keçi fiyatları : Resmi açıklamaya göre 2018 yılı için kurbanlık dana 5 bin ile 20 bin lira, kurbanlık koyun ve keçi ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında satılacak. Fiyatlar illere göre fark gösterecek. İstanbul'un Anadolu yakasında kurbanlık fiyatları Avrupa yakasına göre daha pahalı olacak. En hesaplı kurbanlıklar İzmir'de en pahalısı da İstanbul'da satılıyor olacak.

Satılamayan kurbanlıklar ne olacak? : Bayraktar, üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üreticinin sıkıntıya girmesini önleyeceğini belirterek, "Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir." ifadesini kullandı.

Kurbanlıklar para basacak : Bayraktar kurbanlıklardan elde edilecek geliri de açıkladı : "Toplamda 3 milyon 650 bin baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 3 milyar 185 milyon lira civarında bir yem masrafı yaptıkları, dolayısıyla bu kadar bir paranın yem sektöründe kullanıldığı tahmin edilmektedir. Toplamda halkımızın tahmini olarak 3 milyon 650 bin kurbanlık hayvan için 10 milyar 67 milyon lira ödeyeceğini tahmin ediyoruz. Kesilecek küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 28 milyon lirayı, büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değerinin de 102 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz."

Kurban bayramında kasap fiyatları : Kurban bayramında kasapların hizmet ücreti de belli oldu. Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 50 lira, büyükbaşta ise 250 lira civarında para alacaklar. Kesme işine parçalama da dahil edildiğinde özellikle büyükbaştaki fiyat 500-600 liraya kadar çıkabilecek. Türkiye Ziraat Odaları başkanı Bayraktar, 'Hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği tahminiyle kasaplara ödenecek toplam bedel toplamda 176 milyon 250 bin lirayı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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