  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul karta cep telefonundan online ödeme nasıl yapılır

İstanbul karta cep telefonundan online ödeme nasıl yapılır

İSTANBUL’da 16 milyon insanın ulaşımda kullandığı İstanbulkart’a artık mobil uygulama ile yükleme yapılabilecek. Ek ücretin alınmadığı ödeme sistemi ise hem android hem de ios sistemli telefonlarda kullanılabilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 04:15 - Güncelleme: 01-11-2018 04:15

İstanbul’da toplu taşımda kullanan herkesin uzun zamandır beklediği İstanbulkart mobil yükleme uygulaması hataya geçti. Banka kartı ve kredi kartıyla bakiye yükleme imkanı sağlayan İstanbulkart uygulamasının tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapıldı.

Her gün metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca insan için büyük kolaylık sağlayacak olan mobil uygulama hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 16 milyon kart kullanıcısının sıra beklemeden daha kısa sürede bakiye yüklemesini yapabileceğini söyledi.

Peki İstanbulkart’a cep telefonundan para yükleme nasıl yapılacak?
İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden, kart üzerinde yer alan numara ile kartlarını tek seferlik tanıtılacak. Android kullanıcıları bankaların debit (banka kartı) veya kredi kartıyla oluşturdukları yükleme talimatlarını, kartı telefonun arkasına tutarak NFC teknolojisi ile İstanbulkart’a anında aktarabilecekler. Ios kullanıcıları ise yükleme talimatını, biletmatiklerden veya akıllı duraklarda bulunan yükleme noktalarından, kartlarını dokundurarak gerçekleştirebilecekler.

Bütün bankalardan yükleme yapılabilecek
Uysal, mobil ödeme sistemine dahil olan bankaları da açıkladı. Aktif olarak 10 bankanın şu anda sistemde olduğunu ve bu sayının giderek artacağını ifade eden Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu ana kadar 10 bankamızla bu ödeme anlaşması sağlanmış vaziyette. Bu şu demek değildir. Bundan sonra bu 10 bankanın dışında olmayacak manasına gelmiyor. Tahmin ediyorum bütün bankalar bu sisteme girmiş olacak. Dolayısıyla yüzde 92 gibi bir pazar payı olan bankaların hepsi bu sisteme dahil oluyor.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul karta cep telefonundan online ödeme nasıl yapılır haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro