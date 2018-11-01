İstanbul karta cep telefonundan online ödeme nasıl yapılır

İstanbul’da toplu taşımda kullanan herkesin uzun zamandır beklediği İstanbulkart mobil yükleme uygulaması hataya geçti. Banka kartı ve kredi kartıyla bakiye yükleme imkanı sağlayan İstanbulkart uygulamasının tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapıldı.

Her gün metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca insan için büyük kolaylık sağlayacak olan mobil uygulama hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 16 milyon kart kullanıcısının sıra beklemeden daha kısa sürede bakiye yüklemesini yapabileceğini söyledi.

Peki İstanbulkart’a cep telefonundan para yükleme nasıl yapılacak?

İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden, kart üzerinde yer alan numara ile kartlarını tek seferlik tanıtılacak. Android kullanıcıları bankaların debit (banka kartı) veya kredi kartıyla oluşturdukları yükleme talimatlarını, kartı telefonun arkasına tutarak NFC teknolojisi ile İstanbulkart’a anında aktarabilecekler. Ios kullanıcıları ise yükleme talimatını, biletmatiklerden veya akıllı duraklarda bulunan yükleme noktalarından, kartlarını dokundurarak gerçekleştirebilecekler.

Bütün bankalardan yükleme yapılabilecek

Uysal, mobil ödeme sistemine dahil olan bankaları da açıkladı. Aktif olarak 10 bankanın şu anda sistemde olduğunu ve bu sayının giderek artacağını ifade eden Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu ana kadar 10 bankamızla bu ödeme anlaşması sağlanmış vaziyette. Bu şu demek değildir. Bundan sonra bu 10 bankanın dışında olmayacak manasına gelmiyor. Tahmin ediyorum bütün bankalar bu sisteme girmiş olacak. Dolayısıyla yüzde 92 gibi bir pazar payı olan bankaların hepsi bu sisteme dahil oluyor.”