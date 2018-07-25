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İstanbul için sel ve dolu uyarısı! O ilçeler dikkat...

İstanbul için sel ve dolu uyarısı! O ilçeler dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi... Meteoroloji, saat 16:00 TSİ'ye kadar Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy'de gök gürültülü sağanak yağış, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu uyarısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 14:21 - Güncelleme: 25-07-2018 14:21

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (25.07.2018) saat 16:00 TSİ'ye kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Öte yandan İstanbul'da iki gündür etkili olan yağmur bugün de aralıklarla etkili olurken, Taksim'de bulunan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleri ile ilerledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 14:35 Insallah bütün istanbul haritadan silinir.....

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