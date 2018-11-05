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İstanbul için korkutan rakam Barajdaki sular yüzde 50 azaldı

İstanbul için korkutan rakam Barajdaki sular yüzde 50 azaldı

Geçtiğimiz yaz sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve havaların yağışsız geçmesi barajların doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İstanbul'daki barajların su seviyesi, bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,37 oldu.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 14:19 - Güncelleme: 05-11-2018 14:19

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 10 barajdaki su oranı yüzde 50,63 azaldı. 22 Ekim'de doluluk oranı yüzde 52,56 olan barajlardaki su seviyesi, 15 gün içinde yüzde 49.37'ye geriledi. 15 günlük azalma oranı, yüzde 3,19'u buldu. 

Su seviyesi en çok azalan barajların başında Sazlıdere ile Istrancalar geldi. Sazlıdere Barajı'nda su oranı yüzde 14,67 olurken, Istrancalar Barajı'ndaki su oranı ise yüzde 25,10 oldu. 

ÖMERLİ'DE SEVİYE YÜZDE 54
Yüzde 70,71 ile su seviyesi en yüksek baraj Kazandere olurken, su seviyesi Ömerli'de yüzde 54,25, Darlık'ta yüzde 56,57, Büyükçekmece'de yüzde 54,10, Terkos'ta yüzde 51,39, Elmalı'da yüzde 50,89, Alibeyköy'de yüzde 50,64 ve Pabuçdere'de yüzde 46,68 oldu. 

3 MİLYON METREKİP SU TÜKETİLİYOR
Günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketilen İstanbul'da, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tüketilen günlük su miktarı bu rakamı aştı. 

Kent barajlarındaki su oranı bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına düştü. Ocak ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,08 iken, Şubat'ta yüzde 79,47, Mart'ta yüzde 87,85, Nisan'da yüzde 89,49, Mayıs'ta yüzde 87,23, Haziran'da yüzde 82,98, Temmuz'da yüzde 76,32, Ağustos'ta yüzde 67,14, Eylül'de yüzde 54,93 ve Ekim'de yüzde 52,56 oldu. 

Toplam 428 milyon 90 metreküp su bulunan barajlardaki su seviyeleri şöyle:

Baraj adı                      Su miktarı (metreküp)

Ömerli                         127 milyon 75

Terkos                          83 milyon 38

Büyükçekmece            80 milyon 58

Darlık                           60 milyon 81

Pabuçdere                   27 milyon 31

Alibeyköy                     17 milyon 29

Sazlıdere                      13 milyon 2

Kazandere                    12 milyon 32

Elmalı                            4 milyon 89

Istrancalar                     1 milyon 56 
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 14:30 günde 6-7 saat su verin yeterlidir

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