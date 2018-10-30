İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş bakın nereye!

"Dünyanın Yeni Kavşağı" İstanbul Havalimanı yarınki ilk uçuşa hazırlanıyor. İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş yarın saat 11.00'de Ankara'ya gerçekleştirilecek. İlk sefer için dünkü açılış töreninin ardından kalan malzemeler toplandı, bina içinde temizlik yapıldı ve havalimanı yarınki uçuşa hazır hale getirildi.

THY de yeni evindeki ilk uçuş için tüm hazırlıkları tamamladı ve yolcularını bekliyor. Biletleme işlemlerini tamamlayacak ve Ankara’ya uğurlayacak TGS Yer Hizmetleri personeli de yeni görev yerlerinde tüm hazırlıkları tamamladı. Kontuvarlar ve bilgisayarlar uçuş için hazır hale getirildi.

İLK FAZ 42 AYDA TAMAMLANDI: Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazında 1,4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binaları bulunuyor. 42 ayda tamamlanan ilk fazda yaklaşık 200 bin işçi çalıştı.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanının diğer etaplarının 2023'e kadar tamamlanacağı bildirildi.Havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.