İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçağın İstanbul Havalimanı'ndan başarılı bir şekilde kalkışı gerçekleştirildi.

THY saat 11.30'da gerçekleştirilen ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla yaptı. İlk uçuşta 340 yolcu yer aldı. TK2124 sefer sayılı uçak saat 12.35'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na inecek.

İKİNCİ SEFER LEFKOŞA'YA İkinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı'na olacak. İstanbul Havalimanı'na ilk inecek uçak ise saat 14.15'te Ankara- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı olacak. Tarihi ana tanıklık yapanlar arasında 8 aylık Aysel Ece isimli yolcu da var. Ece, tarihi seferin en küçük yolcusu oldu.