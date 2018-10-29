İstanbul Havalimanı'nda ilk bilet Erdoğan'ın

İSTANBUL Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılış törenine dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey konuklar şahitlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) bankosundan sembolik olarak ilk bileti aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanının açılışı için eşi Emine Erdoğan ile birlikte terminal binasına geldi.

Terminal içerisinde ulaşımı sağlayacak olan elektrikli aracın direksiyonuna geçen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile THY kontuarına ulaştı.

THY görevlilerinden temsili uçuş kartı alan Erdoğan, ardından törenin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan'a törene katılan dünya liderleri de eşlik etti.

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