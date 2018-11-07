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İstanbul Havalimanı’nda hem sudan hem elektrikten tasarruf sağlanacak

İstanbul Havalimanı’nda hem sudan hem elektrikten tasarruf sağlanacak

DÜNYANIN tek çatı altında inşa edilen tek havalimanı özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’nda yapılan proje kapsamında su ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Projenin yılda yaklaşık 33,2 milyon lira tasarruf sağlayacağı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 02:19 - Güncelleme: 07-11-2018 02:19

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı terminal binası ve özellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son teknolojinin kullanıldığı havalimanında yapılan proje kapsamında enerji ve su tasarrufu sağlanacak. Ayrıca havalimanından toplanan tonlarca çöpler geri dönüştürülecek.

İstanbul Havalimanı’nda yer alacak tüm ticari işletmeler, yeşil kuruluş sertifikasına sahip olacak. Proje kapsamında İstanbul Havalimanı enerjisini üreten, çevreci ve engelsiz bir havalimanı olacak.  Çevreci bir havalimanı olan İstanbul Havalimanı terminali çatısı güneş ışınlarının terminal içerisine daha çok güneş ışınlarının gelmesini sağlıyor. Çatı sayesinde daha az enerji tüketiliyor. Havalimanındaki çatılar enerji tasarrufunun yanı sıra su tasarrufunda da önemli rol oynuyor. 450 bin metrekarelik çatı kaplaması bulunan havalimanında yağmur suları geri dönüşüm merkezine aktarılacak. Bu sayede yüzde 40 su tasarrufu sağlanacak. Hem su hem enerji tasarrufu sağlayan proje kapsamında yaklaşık 33,2 milyon lira tasarruf elde edilecek.

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Kaynak : DHA

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