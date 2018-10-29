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İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Resepsiyonu

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Resepsiyonu

İstanbul Havalimanı'nın açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verdi. Resepsiyona konuk devlet başkanları ile yabancı ülke temsilcilerinin yanısıra siyaset, iş, sanat ve spor camiasından davetliler katıldı.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 23:47 - Güncelleme: 29-10-2018 23:47

İSTANBUL Havalimanı'nın açılının ardından Dış Hatlar Terminalinin bulunduğu alanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu verildi. Resepsiyona konuk devlet başkanları ile yabancı ülke temsilcilerinin yanısıra siyaset, iş, sanat ve spor camiasından davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte 'buggy' isimli golf aracıyla havalanınında incelemede bulunduktan sonra resepsiyonun yapılacağı Dış Hatlar Terminalinin bulunduğu alana geldi. Resepsiyona konuk devlet başkanları ve yabancı ülke temsilcileri ile siyaset, iş, sanat ve spor camiasının yanısıra her meslek grubundan temsilciler de katıldı. Müzik dinletilerinin yapıldığı resepsiyonda konuklara çeşitli ikramlar bulundu. Davetliler çeşitli konularda sohbet etme fırsatı bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada konuk devlet başkanları ve misafirleriyle yakından ilgilendi.

Resepsiyona katılan yerli ve yabancı davetlilerden bazılarının isimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Revna Demırören, kızı Yelda Demirören ve işadamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Dağıstanlı boksör Habib Nurmagomedov, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, sanatçılar Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy da katıldı. Veysel Ekmen (Yeminli Mali Müşavir), Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Serkan Topçu, DHA Ankara Bölge Müdürü Ümit Kozan.

YABANCI KATILIMCILAR

Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katıldı. Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik eden dışişleri bakanları da yer aldı.

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