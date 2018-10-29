İstanbul Havalimanı'na teknolojik açılış

İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 'Dünyanın yeni kavşağı' olarak tanımlanan İstanbul Havalimanı teknolojisine özel bir törenle kurdele yerine uçak gaz kolu itilerek açıldı. Gaz kolunun itilmesinin ardından sahnedeki ekran havaya kalktı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mega projelerinden olan İstanbul'un yeni havalimanı İstanbul Havalimanı düzenlenen törenle açıldı.
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.
Açılışta, alışıla gelmişin aksine kurdele kesimi yerine uçaklardaki gaz kolu, Erdoğan ve misafirler tarafından itildi.
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