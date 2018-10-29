İstanbul Havalimanı'na teknolojik açılış

İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 'Dünyanın yeni kavşağı' olarak tanımlanan İstanbul Havalimanı teknolojisine özel bir törenle kurdele yerine uçak gaz kolu itilerek açıldı. Gaz kolunun itilmesinin ardından sahnedeki ekran havaya kalktı.