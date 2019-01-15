İstanbul Havalimanı'na taşınma hakkında son tarih!

İstanbul Havalimanı’nın ilk uçuşun düzenlendiği 31 Ekim 2018’den bu yana 100 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yaptıklarını anlatan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, çalışmaların titizlikle sürdüğünü yineledi.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 3 Mart'ta tamamlanacağını ifade etti.

DUTY FREE ALANININ 2. ETABI DEVREYE ALINDI

Duty Free alanının havalimanı yolcularına hizmet vereceğini anlatan Samsunlu, “İstanbul’u dünyanın havacılık merkezi yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda çok önemli bir adımı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Havalimanı’nın ruhu olarak tanımladığımız Duty Free alanının 2. etabı bugün devreye alınıyor” diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ FİRMALARINI, BURADA DÜNYA İNSANLARIYLA BULUŞTURACAĞIZ"

İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolculara sıra dışı ve son derece keyifli bir seyahat deneyimi sunmak istediklerini ifade eden Samsunlu, “Bunun ilk adımını da Unifree ile gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Biz İstanbul Havalimanı’nda sadece hizmet vermeyecek aynı zamanda ülkemizi ve en önemlisi İstanbul’u tanıtacağız. Dünyadan ve ülkemizden çıkan güçlü markaları, ticari alanlarımızda dünya insanları ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.