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İstanbul Havalimanı'na İETT ve HAVAİST seferleri başlıyor

İstanbul Havalimanı'na İETT ve HAVAİST seferleri başlıyor

İETT Genel Müdürlüğü, ilk etapta 3 hatta, 9 İETT otobüsü ile, yılbaşından sonra ise; 4 hatta, 39 otobüs ile; HAVAİST ise ilk etapta 4 hatta, 18 otobüs ile, (5. Hat Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında İETT seferleri ile revize edildi) yılbaşından sonra ise; 18 hatta, 150 otobüs ile yolcu taşıyacak.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 19:47 - Güncelleme: 30-10-2018 19:47

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 95. yılına ithafen, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü, 17 ülkeden, 50’nin üzerinde üst düzey katılımla, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılarak hizmete alınan İstanbul Havalimanı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesince verilecek Ulaşım hizmetleri konusundaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İBB yan kuruluşu İETT Genel Müdürlüğünce, İstanbul Havalimanı’na toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

Ancak, 2019 Ocak ayına kadarki iki aylık ilk etaplık sürede, İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vermeyeceği için, planlanan otobüs hatlarının seferleri de aşağıda yer alan THY Uçuş Planına göre kademeli olarak işletmeye alınacaktır.

31 Ekim 2018 Çarşamba günü, havalimanı hizmet vermeye başladığında, İETT Genel Müdürlüğünce, 9 adet İETT Otobüsü, 3 Hat’ta, toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak.

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