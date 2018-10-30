  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul Havalimanı için NYT'de tam sayfa ilan!

İstanbul Havalimanı için NYT'de tam sayfa ilan!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da, bugün açılışı yapılan İstanbul Havalimanı için tam sayfa ilan yayımlandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-10-2018 09:14 - Güncelleme: 30-10-2018 09:14

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın açılışı, ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilanla duyuruldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının "İstanbul Havalimanı" olacağını duyurduğu havalimanının açılışı için ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilan yayımlandı. 

Havalimanının lale figürlü kulesi ve havadan çekilmiş görselinin yer aldığı ilanda, "Seyahatin gelecekteki yolları: İstanbul Yeni Havalimanı" ifadesi yer aldı.

İlanda, "Dünyanın en ileri teknolojili havalimanlarından biriyle tanışın" ifadelerine de yer verildi. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul Havalimanı için NYT'de tam sayfa ilan! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • denizcan yalım 30 Ekim 2018 09:30 bu güzel insanı , büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim dev bir atmosfer tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt hayırlı uğurlu olsun

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro