İstanbul Havalimanı hakkında merak edilen her şey! Teknik özellikleri nasıl?

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı üstün teknolojilerle bugün kapılarını açtı.

İstanbul Havalimanı hakkında merak edilen her şey! Teknik özellikleri nasıl?

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı üstün teknolojilerle bugün kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta havalimanının adının 'İstanbul Havalimanı' olduğunu açıkladı. Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler? İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

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İstanbul Havalimanı hakkında merak edilen her şey! Teknik özellikleri nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'İstanbul Havalimanı' olarak açıkladığı havalimanı kapılarını açtı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye’nin stratejik konumunu daha da güçlendirecek olan İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.

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İstanbul Havalimanı hakkında merak edilen her şey! Teknik özellikleri nasıl?

Yeni havalimanının uçtan uca teknolojik alt yapısı sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azalacak, 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak.

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İstanbul Havalimanı hakkında merak edilen her şey! Teknik özellikleri nasıl?

İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak.

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