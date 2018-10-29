İstanbul Havalimanı hakkında merak edilen her şey! Teknik özellikleri nasıl?

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı üstün teknolojilerle bugün kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta havalimanının adının 'İstanbul Havalimanı' olduğunu açıkladı. Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler? İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'İstanbul Havalimanı' olarak açıkladığı havalimanı kapılarını açtı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye’nin stratejik konumunu daha da güçlendirecek olan İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.