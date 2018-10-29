İstanbul Havalimanı gerçekleştirilen törenle açıldı

İSTANBUL Havalimanı teknolojisine özel bir törenle kurdele yerine uçak gaz kolu itilerek açıldı. Gaz kolunun itilmesinin ardından sahnedeki ekran havaya kalktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mega projelerinden olan İstanbul'un yeni havalimanı İstanbul Havalimanı düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta, alışıla gelmişin aksine kurdele kesimi yerine uçaklardaki gaz kolu, Erdoğan ve misafirler tarafından itildi. Sahnenin arkasındaki ekran da görüntüdeki uçakla birlikte havalandı.