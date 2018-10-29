İstanbul Havalimanı açılışından kareler

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bir çok devlet başkanı ve bakanın katıldığı İstanbul yeni havalimanının açılışı gerçekleşiyor. İşte açılışa katılan isimler ve açılıştan saniye saniye görüntüler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.

