İstanbul hava durumu bu hafta nasıl olacak?

Mart ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'a beklenen soğuk hava dalgası da geldi. Uzun zamandır beklenen kar geçen hafta İstanbul'da kendini gösterdi. Bu hafta sonu ise İstanbullular yoğun sağanak yağış altında geçirdi. Herkesin merak ettiği ise yağışların ne zaman İstanbul'u terk edeceği. Peki İstanbul'da yağmurlu hava kaç gün sürecek?

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞMUR VAR: Meteoroloji'den yayınlanan son 5 günlük hava raporuna baktığımız zaman İstanbul cuma gününe kadar yağmurun etkisinde olacak. Pazartesi ve çarşamba günü hava hafif yağışlı olsa da haftanın son gününe İstanbul çok bulutlu başlayacak. İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan İstanbul'un 5 günlük hava tahmini.

ANKARA BU HAFTA HER GÜN YAĞIŞLI: Meteoroloji'nin son tahminine göre başkent bu haftayı yağışlı geçirecek. Hava sıcaklıkları ise çok düşmeyecek.

İZMİR'DE GÜNEŞ AÇACAK: Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yağışlar İzmir'de çarşamba gününe kadar devam edecek. Çarşamba günü İzmir'de güneş açacak.