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İstanbul Haseki Hastanesi ek hizmet binasında yangın

İstanbul Haseki Hastanesi ek hizmet binasında yangın

FATİH'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda yangın çıktı. Ameliyathane kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 59 hasta tahliye edilerek çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 07:12 - Güncelleme: 14-08-2018 07:12

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Edinilen bilgiye göre saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı hastanenin 3. katında bulunan ameliyathane kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında hastaneyi bir anda duman kapladı.

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI
Dumanın artması üzerine yatan hastalar dışarı çıkarıldı. Aralarında durumunun ağır olduğu öğrenilen hastalarında bulunduğu 59 hasta, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere gönderildi. Durumu hafif olan bazı hastalara da hastane bahçesinde müdahale edildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangının çıkmasıyla birlikte hastane personeli hastaların tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına ilk müdahaleleri hastane bahçesinde bulunan ambulanslarda yapıldı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE GELDİ
Yangının ardından çok sayıda itfaiye aracı olay yerine gönderildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, hastanede duman tahliyesi işlemi yaklaşık bir saat sürdü. Duman tahiyesinin ardından bahçedeki hastalar yeniden hastaneye alındı.

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Kaynak : AA

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