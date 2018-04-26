İstanbul Güngören’deki cinayetin detayları ortaya çıktı!

İstanbul Güngören'de, ilk belirlemelere göre trafik tartışmasından dolayı yaşandığı belirtilen cinayetin, çarpıcı detayları ortaya çıktı. Aracın önünü kesen Serhat K.'nın trafikte öldürdüğü kadının karısı Zübeyde K. olduğu öğrenildi. Serhat K. polis tarafından aranıyor.
Olay, Çinçin Deresi Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat K., aracıyla trafikte seyrederken önündeki 06 AFS 948 plakalı aracın içerisinde eşi Zübeyde K.'yı gördü. Aracından inen Serhat K., önündeki aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile tartıştı.
Öfkeli koca Serhat K., daha sonra eşi Zübeyde K. ile Veysel Yıldız'a kurşun yağdırdı. Zübeyde K. vücuduna aldığı kurşunlarla hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız yaralanarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı sokaktan araçtan inen Serhat K. yaya olarak kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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