İstanbul Güngören’deki cinayetin detayları ortaya çıktı!

İstanbul Güngören'de, ilk belirlemelere göre trafik tartışmasından dolayı yaşandığı belirtilen cinayetin, çarpıcı detayları ortaya çıktı. Aracın önünü kesen Serhat K.'nın trafikte öldürdüğü kadının karısı Zübeyde K. olduğu öğrenildi. Serhat K. polis tarafından aranıyor.