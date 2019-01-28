İstanbul Güngören'de fabrika yanıgını

İSTANBUL 'un Güngören ilçesinden son dakika yangın haberi geldi. Güngören'den gelen son dakikaya göre bir bira fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Güngören'de bulunan bir bira fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Güngören'de bira fabrikasında yaklaşık 15 dakika önce yangın çıktı. Yangının fabrikanın çatısında başladığı ve tankların bulunduğu alanda da yangının devam ettiği bildiriliyor.

İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale ediyor.