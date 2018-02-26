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İstanbul "dehşet çiftliğine" iki tutuklama

İstanbul "dehşet çiftliğine" iki tutuklama

İstanbul'da yetiştirme yurdunda kalan kızları silah tehdidiyle alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iki kişi tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocukların koruma altına alındığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 21:07 - Güncelleme: 26-02-2018 00:07

İSTANBUL'da yurttan kaçan bazı kızları Kayışdağı'ndaki bir çiftlikte cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iki kişi tutuklandı. Kaz çiftliğine yapılan baskında kızların görüntülerinin yer aldığı iddia edilen CD'ler ele geçirilirken, olayla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak'ta bulunan bir çiftlikte, yurttan kaçan ve yaşı küçük 6 kız çocuğunun silah tehdidiyle alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

Çalışmalar sonucu 21 Şubat günü 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R. (26) yakalanırken, operasyon düzenlenen adreslerden birinde kayıp olarak aranan H.H.K. isimli kız çocuğu kurtarıldı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanırken, Afgan uyruklu S.R. ise serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Dehşet Çiftliği" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi. Bakanlığa bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde 5395 sayılı kanun uyarınca bakım kararı alınan çocuklara barınma, eğitim, tedavi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri verildiği kaydedilen açıklamada, kuruluşlardaki çocukların kanun gereği bakım hizmetleri sürdürülürken özgürlüklerinin kısıtlanmadığı ve belirlenen zamanlarda programlı bir şeklide kuruluş dışına izinli gönderildiği aktarıldı.

"İZİN BİTİMİNDE DÖNMEYİNCE GÜVENLİK GÜÇLERİNE HABER VERİLDİ"

Açıklamada, adı geçen kuruluştan izinli ayrılan bir kız çocuğunun izin bitiminde kuruluşa dönmediğinin tespit edildiği ve ivedilikle kolluk güçlerine bildirimde bulunulduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetleriyle iş birliği halinde bir operasyon gerçekleştirildiği, bakım kararı olan çocuğun tekrar kuruluşa alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÇOCUĞUMUZ KURTARILDI, SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

"Çocuğumuza yönelik halihazırda bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sürdürülmektedir. Kuruluşlarımızda kalan diğer çocuklardan alınan bilgiler ve yapılan araştırmalar sonucunda Emniyet güçleri olaya karışan şahsın adresine baskın düzenlemiş ve bu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personellerimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Şubat 2018 01:40 Tam ve indirimsiz kastrasyon (erkekligin kokunden kesilmesi) cezasi gelmedikce birsey degismez. By hayvanlarin Allah korkusu yokki vicdan olsun. Hak Adalet Anlayislari yok. Tek yol en acitacagi yere vurmak.

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