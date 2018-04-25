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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzcileri 57. Alay'a Vefa İçin Yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzcileri 57. Alay'a Vefa İçin Yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı’na katılan binlerce izci 57. Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 5 bin izci ‘Dedeciğim Ben Geldim’ sloganı ile dedelerinin izinden yürüdü.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 19:36 - Güncelleme: 25-04-2018 19:36

1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’nde şehit olan Mehmetçiklerin anısına her yıl düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen 5 bin izci, Eceabat’ın Kocadere mevkiinde bir araya geldi.

22 Nisan’da başlayan Milli Bilinç Kampı’nda izciler eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da burada kutladı.

ABİDEDE VE ŞEHİTLİKTLERDE ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

İzciler, 5 günlük kamp süresi boyunca uluslararası anma etkinliklerine katıldılar ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdiler. 24 Nisan’da Şehitler Abidesi’ndeki Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Anma Töreni’ne katılan izciler daha sonra 57. Alay Şehitliği’nde düzenlenen anma etkinliğinde hazır bulundu.

Şehitlikleri tek tek gezen izciler tüm şehitliklere karanfil bırakarak şehitler için dua etti. İzciler törenlerin ardından Prof. Dr. Mehmet Çelik’in Çanakkale Savaşları’nı ve Çanakkale Destanı’nı içeren konferansına katıldı.

DEDELERİNİN İZİNDEN YÜRÜDÜLER

Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı’nın üçüncü gününde izciler dedelerinin yaptığı gibi 04.00’te top sesleriyle uyandılar. Saçlarına kına yakılan izciler, 57. Alay askerlerinin son yediği yemek olan kırık buğday çorbasını içip, hamur lokmalarını yedi. Askerlerin o dönem giydiği enveriye kabalağı şapkalarını giyen izciler, 57.  Alay Şehitliği’ne gitmek için kamp alanından başlayarak Conkbayırı’na doğru 10 kilometrelik mesafeyi yürüdü.  

İBB, 200 PERSONEL VE 100 ARAÇLA 24 SAAT HİZMET VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Milli Bilinç Kampı süresi boyunca boyunca izcilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. İBB, 23 birim, 200 personel ve 100 araçla yemekten barınmaya, ulaşımdan sağlığa kadar tüm izcilere 24 saat hizmet verdi.

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