İstanbul bu sabah... Can pazarı!

Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci köyü yolu üzerinde bulunan bir taşocağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu uçuruma doğru devrildi. Hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu. Taşocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağıya inerek sürücüyü yukarıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.