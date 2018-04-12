İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin personeli adliyede

Geçtiğimiz Cumartesi günü Malta Bayraklı Vitaspirit isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümenin kilitlenmesiyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, gemi personeli gözaltına alınmıştı. Gemi kaptanı ve beraberindeki personel bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Personelin ifade verme işlemi henüz başlamazken, gemi kaptanı basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü sakladı.

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