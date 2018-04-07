İstanbul Boğazı'nda tanker yalıya çarptı!

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

DÜMEN GÜCÜNÜ KAYBETTİ YALIYA ÇARPTI

Alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi Anadolu Hisarı mevkisindeki yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

CAN KAYBI YOK

Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Can kaybı yok gemi römorkla çekildi.

POPÜLER DİZİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

İstanbul’da bugün hareketli dakikalar yaşandı. Malta Bayraklı Bayraklı bir geminin dümeni kilitlenince ünlü dizilerin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapan yalı “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmıştı.

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI’NIN TARİHÇESİ

Kırmızı renkteki bu ikonik yapının bilinen ilk sahibi, Osmanlı’nın ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk mezunlarından Hekimbaşı Salih Efendi. Yalıya da ismini veren Hekimbaşı Salih Efendi 3 Osmanlı sultanının doktorluğunu yapmanın yanı sıra botanik hocalığı, maarif müsteşarlığı ve Maarif Meclisi başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş, ünü Osmanlı sınırlarını aşmış biri. İstanbul Boğazı’nda fotoğrafı en çok çekilen yapılar arasında yer alan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmış. Yalı şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

İŞTE YALININ SON DURUMU







