  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul Boğazı'nda tanker yalıya çarptı!

İstanbul Boğazı'nda tanker yalıya çarptı!

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-04-2018 15:57 - Güncelleme: 07-04-2018 15:57

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

DÜMEN GÜCÜNÜ KAYBETTİ YALIYA ÇARPTI
Alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi Anadolu Hisarı mevkisindeki yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. 

CAN KAYBI YOK
Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Can kaybı yok gemi römorkla çekildi.

POPÜLER DİZİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI
İstanbul’da bugün hareketli dakikalar yaşandı. Malta Bayraklı Bayraklı bir geminin dümeni kilitlenince ünlü dizilerin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapan yalı “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmıştı.

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI’NIN TARİHÇESİ
Kırmızı renkteki bu ikonik yapının bilinen ilk sahibi, Osmanlı’nın ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk mezunlarından Hekimbaşı Salih Efendi. Yalıya da ismini veren Hekimbaşı Salih Efendi 3 Osmanlı sultanının doktorluğunu yapmanın yanı sıra botanik hocalığı, maarif müsteşarlığı ve Maarif Meclisi başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş, ünü Osmanlı sınırlarını aşmış biri. İstanbul Boğazı’nda fotoğrafı en çok çekilen yapılar arasında yer alan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmış. Yalı şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

İŞTE YALININ SON DURUMU




PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul Boğazı'nda tanker yalıya çarptı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 07 Nisan 2018 16:46 Sarraf'ın Yalısı mı?........... Haaaaaaa!.. Sarraf'ın 50 bin dolar rüşvet karşılığında hapishaneye soktuğu alkol, cep telefonu, ve diğer şeyler iddianameye girdi................

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro