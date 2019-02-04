İstanbul Boğazı'nda gezi teknesi yangını!

İstanbul Sarıyer'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Aşiyan'da kıyıya bağlı bir tur teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanı görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine Sarıyer ve Beşiktaş'tan ekip sevk edildi. Kıyıya bağlı olan tur teknesindeki yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangının neden çıktığına yönelik incelemesi sürüyor.