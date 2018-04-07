İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya böyle çarptı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.
DÜMEN GÜCÜNÜ KAYBETTİ YALIYA ÇARPTI: Alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi Anadolu Hisarı mevkisindeki yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.
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