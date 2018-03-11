İstanbul Boğazı'na çöken sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbullular pazar gününe sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı’nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü gözlenirken, sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Öte yandan Ortaköy sahilinde bazı vatandaşlar sisli havada boğazda balık tutmanın keyfini yaşadı.

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