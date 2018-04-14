İstanbul Boğazı'dan geçişler çift yönlü askıya alındı!

İstanbul Boğazı kuzeyinde Kavak Burnu'ndan başlayarak boğaz çıkışına kadar olan bölümde yoğun sis nedeniyle, gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sis nedeniyle Kavak Burnu'ndan başlayarak Boğaz çıkışına kadar görüş yarım milin altına düştü.

Gemi geçişleri 14.50'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.