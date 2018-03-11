İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı! Muhteşem manzaralar...

İstanbul'da dün gece yoğun sis Boğaz trafiğini durdurdu. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sis'in keyfini sürenler ise doyumsuz manzaralar yaşadı. Eminönünde sabaha karşı balık tutmaya gelen vatandaşlar ve Üsküdar sahilinde ateş yakarak çay ve kahvelerini yudumlayarak sis keyfini çıkarmaya çalıştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar sahiline gelen Erhan Demirtaş, “Arkadaşlarla beraber Trabzondan geldik bu sisli havayı yaşamak için boğaza karşı ateş eşliğinde ısınıyoruz. Keyfimiz yerinde, çayımızı yudumluyoruz, zaten karşıda kız kulesini görüyorsunuz, sisli kapanmış durumda açılmasını bekliyoruz, bu anı sabaha karşı yaşamak istiyoruz" diye konuştu.