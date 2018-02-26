İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak!

Ayrıca park, yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleriyle 2017 yılında İstanbul’a 2 milyon 18 bin m2 yeşil alan kazandıran Büyükşehir, bu çalışmalar kapsamında 30 milyon lale dikimi yaparak, 73 milyon 255 bin mevsimlik çiçek ve 1 milyon 763 bin gül üretti.