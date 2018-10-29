İstanbul Adliyesi'nde kritik Cemal Kaşıkçı görüşmesi!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelen Suudi Başsavcı Suud Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ile görüşüyor.
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere adliyeye geldi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Mucep ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.
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