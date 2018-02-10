İstanbul 3. havalimanı ismi ne olacak Ahmet Arslan yanıt verdi

3. havalimanının isminin ne olacağıyla ilgili soruya Ahmet Arslan, "29 Ekim'de hep beraber ismi öğreneceğiz, ondan önce herhangi bir isim telaffuz edilmesi ve ortaya konulması söz konusu değil" diye yanıt verdi.

HAVALİMANI İNŞAATINI İNCELEDİ: Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladığı 3. havalimanını havadan inceledi. Havalimanının artık uçak inebilecek durumda olduğunu söyleyen Bakan Arslan, yeni havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak bir buçuk milyon insana iş imkanı sağlayacağını da vurguladı.

Arslan, havalimanının isminin ne olacağına ve sosyal medyada anketler yapıldığına ilişkin bir soruya karşılık, sözlerini şöyle tamamladı:

"DEĞERLERİMİZİ KESİNLİKLE YARIŞTIRMAYACAĞIZ"

"Sosyal medya anket yapmayı seviyor. Dilimiz yandı bir kere onu söyleyeyim. Avrasya Tüneli ile ilgili daha farklı bir isim öne çıkar mı diye bir anket çalışması yaptık bir baktık sosyal medya onu değerlerimizi yarıştırmaya götürüyor. O bizim istediğimiz bir durum değil. Dolayısıyla değerlerimizi kesinlikle yarıştırmayacağız. Bin yıldır bu coğrafyadayız, bin yıldan beri çok değerimiz var. Her biri de çok anlamlı, bulunduğu dönemde bu ülkeye, insanlığa hizmet etmiş büyüklerimiz, liderlerimiz, değerlerimiz. İnşallah 29 Ekim'de hep beraber ismi öğreneceğiz, ondan önce herhangi bir isim telaffuz edilmesi ve ortaya konulması söz konusu değil."

İstanbul'da inşası devam eden yeni havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Arslan 3. havalimanı açılış tarihini verdi