İstanbul 2019 yerel seçim anketi Konsensus'tan geldi işte sonuçlar

Konsensus Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin İstanbul'da yaptığı son anket sonucunu paylaştı. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye "adaydan bağımsız" olarak oy vereceklerini belirtti.
Yerel seçime kısa bir süre kala, vatandaşlar internette son seçim anketleri sonuçlarına bakıyor. Anket şirketleri Mart 2019 seçimine yaklaştıkça yaptıkları anket sonucunu art arda paylaşıyor. Konsensus, yerel seçimlere ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
28 – 31 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, İstanbul'da 18 yaş üstü seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.000 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle, İstanbul’un 39 ilçesinde, 20 anketör tarafından gerçekleştirildi.
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