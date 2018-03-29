İstanbul 100 yıl önce böyleydi o ülkeden çıktı!

İstanbul'un eski fotoğrafları merak edilir. Peki güzel İstanbul'un 100 yıl önceki fotoğraflarını hiç merak ettiniz mi? İstanbul 100 yıl öncesine ait fotoğrafları Avusturya'da ortaya çıktı. İşte Maltepe, Galata Limanı, Halıcıoğlu ve Şişli gibi semtlerden o günün İstanbul'a ait manzaraları.

İstanbul 100 yıl önce böyleydi o ülkeden çıktı!

İstanbul'un tarihi ilçelerinden Maltepe'nin, yüzyıl öncesine dayanan fotoğrafları Avusturya'da gün yüzüne çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait tarihi fotoğraflara erişmek mümkün hale geldi. Kütüphane arşivinde, Maltepe'nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı.

124
İstanbul 100 yıl önce böyleydi o ülkeden çıktı!

Avusturya-Macaristan Savaş Basın Bürosu (Ordu Foto-Film Merkezi) tarafından çekilen fotoğraflarda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan gelen komutanlar tarafından Osmanlı askerlerine eğitim verilmesi, askeri karargâhlar, marangoz atölyesinde yapılan çalışmaları, hırdavat deposu, su kuyusunun açılması ve borularla suyun taşınması, ikmal kaynaklarının vagonlarla getirilmesi, askerlere yemek dağıtımı ve denizde yüzen askerlere ait kareler dikkat çekti. 1914-1918 yıllarına, yani Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe'nin tarihi semtlerinden olan Beşçeşmeler'e ait fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf karelerinde, o dönemin bütün kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi.

224
İstanbul 100 yıl önce böyleydi o ülkeden çıktı!

Heyecan yaratan tarihi fotoğraflarla ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımla bir toplantıda bir araya gelmiştim" dedi.

324
İstanbul 100 yıl önce böyleydi o ülkeden çıktı!

Kılıç, "Burada, belediyemizin ilk kuruluş yılı olan 4 Aralık 1899 tarihine ait resmi bir belgeyi paylaşmıştım. Bu belgede o dönemin Rum, Ermeni ve diğer azınlıklarının da imzası vardı."

424
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro