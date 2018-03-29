İstanbul 100 yıl önce böyleydi o ülkeden çıktı!

İstanbul'un eski fotoğrafları merak edilir. Peki güzel İstanbul'un 100 yıl önceki fotoğraflarını hiç merak ettiniz mi? İstanbul 100 yıl öncesine ait fotoğrafları Avusturya'da ortaya çıktı. İşte Maltepe, Galata Limanı, Halıcıoğlu ve Şişli gibi semtlerden o günün İstanbul'a ait manzaraları.

İstanbul'un tarihi ilçelerinden Maltepe'nin, yüzyıl öncesine dayanan fotoğrafları Avusturya'da gün yüzüne çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait tarihi fotoğraflara erişmek mümkün hale geldi. Kütüphane arşivinde, Maltepe'nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı. Twitter

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Avusturya-Macaristan Savaş Basın Bürosu (Ordu Foto-Film Merkezi) tarafından çekilen fotoğraflarda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan gelen komutanlar tarafından Osmanlı askerlerine eğitim verilmesi, askeri karargâhlar, marangoz atölyesinde yapılan çalışmaları, hırdavat deposu, su kuyusunun açılması ve borularla suyun taşınması, ikmal kaynaklarının vagonlarla getirilmesi, askerlere yemek dağıtımı ve denizde yüzen askerlere ait kareler dikkat çekti. 1914-1918 yıllarına, yani Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe'nin tarihi semtlerinden olan Beşçeşmeler'e ait fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf karelerinde, o dönemin bütün kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi. Twitter

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Heyecan yaratan tarihi fotoğraflarla ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımla bir toplantıda bir araya gelmiştim" dedi. Twitter

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